Wegen Untreue auf der Anklagebank Was für ein Theater! Warum der einst geschasste Intendant Sibelius zurück nach Trier kommt

Acht Jahre nach seinem bühnenreifen Abgang aus Trier kehrt der ehemalige Theaterintendant Karl Sibelius an seine alte Wirkungsstätte zurück. Nicht ganz freiwillig. Denn ab Montagmorgen muss sich der 55-jährige Österreicher als Angeklagter vor dem Trierer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Theater-Chef Untreue in mehreren Fällen vor. Sibelius soll im Jahr 2016 bei mehreren Theaterproduktionen Verpflichtungen eingegangen sein, die die geplanten Budgets „jeweils in erheblichem Umfang“ überzogen hätten. Er habe damit die Pflicht eines Generalintendanten des Theaters verletzt, mit den vorhandenen Geldern wirtschaftlich und sparsam zu haushalten, hieß es nach der Anklageerhebung vor vier Jahren.