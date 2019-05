Streit um Hotelier-Ausschluss geht weiter : Trierer Kammer weist Dehoga-Vorwürfe zurück

Trier Nach Dehoga-Ausschluss von Mosel-Hotelier Matthias Ganter geht der Streit weiter.

Deohoga- Präsident Gereon Haumann hatte den Trierer Kammer-Geschäftsführer scharf kritisiert, weil Glockauer Schreiben für den Traben-Trarbacher Hotelier Matthias Ganter entworfen habe. Ganter war am Montag wegen „verbandsschädigendem und unehrenhaften Verhalten“ endgültig aus dem Landes-Gaststättenverband ausgeschlossen worden (der TV berichtete). Laut IHK-Sprecher Klipp hatte Ganter als Vorsitzender des Tourismusausschusses die Kammer in dem Ausschlussverfahren um Unterstützung gebeten. „Bei der Anfrage handelte es sich um eine Beratungsleistung, die zur ureigenen Aufgabe einer IHK gehört und von jedem Mitglied in Anspruch genommen werden kann“, so Klipp wörtlich.