Notstand auf dem Land Niederlassen erwünscht: Bringt der Trierer Medizincampus die fehlenden Ärzte in die Region?

Obwohl die Stadt Trier keine eigene Uniklinik hat, starten in diesen Wochen 33 angehende Mediziner ihre letzten Semester an der Mosel. Es ist die bislang höchste Zahl Studierender, die den Medizincampus Trier besucht. Die 2020 gegründete Einrichtung gehört zur Mainzer Unimedizin und soll künftige Ärzte auch in andere Landesteile locken. Denn in Rheinland-Pfalz bildet nur die Uni in der Landeshauptstadt Mediziner aus. Vor allem in den ländlichen Regionen herrscht aber Ärztemangel. Und die große Ruhestands-Welle steht noch bevor. Die Hälfte der Ärzte im Land ist laut Kassenärztlicher Vereinigung 50 Jahre und älter, jeder vierte Arzt sogar 60 Jahre und älter.