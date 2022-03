Hochwasser : Trierer OB: „Menschen haben kein Gefühl mehr für Gefahren“

Mainz Im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe geht es um die Stadt Trier und Umgebung. Anders als im Kreis Ahrweiler sind dort bei dem Unwetter Mitte Juli 2021 keine Menschen gestorben. Und der OB half bei der Evakuierung mit.

Das Bewusstsein für Gefahren wie das Hochwasser Mitte Juli ist der Gesellschaft nach Einschätzung des Trierer Oberbürgermeisters Wolfram Leibe verloren gegangen. „Die Menschen haben kein Gefühl mehr für Gefahren“, sagte der SPD-Politiker am Freitag im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des Landtages in Mainz.

Die Evakuierung in Trier-Ehrang habe bei dem Hochwasser am 15. Juli um kurz vor neun Uhr begonnen. „Viele Menschen haben diese Warnung nicht wahrgenommen, obwohl wir von Haus zu Haus gelaufen sind“, berichtete der OB im Landtag. Mancher habe dann später mit einem Radlader aus dem Dachgeschoss in Sicherheit gebracht werden müssen. Das Argument sei immer wieder gewesen: „Schon meine Oma hat gesagt, das Wasser kommt nicht zu uns“, berichtete Leibe. Sieben Stunden vor der Evakuierung seien die Menschen von der Feuerwehr mit Lautsprechern informiert worden, dass eine solche Maßnahme möglich werden könne.