später lesen Trierer Polizei nimmt mutmaßliche Tankstellenräuber fest Teilen

Twittern

Teilen



Die Polizei Trier hat zwei mutmaßliche Tankstellenräuber festgenommen und eine Schreckschusspistole sichergestellt. Die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer wurden am Mittwoch und Donnerstag in ihrer Wohnung festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. dpa