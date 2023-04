Kriminalität Angesehener Trierer Bistumspriester soll jahrzehntelangen Missbrauch Minderjähriger dokumentiert haben

Das Bistum Trier wird von neuen Missbrauchsenthüllungen erschüttert. Ein im vergangenen Jahr verstorbener und einst angesehener katholischer Priester hat offenbar jahrzehntelang Minderjährige missbraucht und die unbekleideten Opfer in eindeutigen Posen fotografiert und gefilmt. Nach dem Tod des zuletzt in der Nähe von Saarbrücken lebenden Ordensprälaten und Bundesverdienstkreuzträgers stieß sein Neffe im Haus des Geistlichen auf mehrere Kisten mit Hunderten solcher Aufnahmen. „Man sieht, wie er immer weiter enthemmt abgerutscht ist“, zitiert die in Koblenz erscheinende Rhein-Zeitung den promovierten Biologen, der sich bis zum Schluss um seinen allein lebenden Onkel gekümmert hatte.