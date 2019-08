Politik : Trierer schreiben Buch über die AfD – Aus diesen psychologischen Gründen wird sie gewählt

Extra

Michael Frisch, Vorsitzender der AfD Trier: „Die Behauptung, unsere Vorschläge seien nur Scheinlösungen, ist subjektiv und insofern keine wissenschaftlich fundierte Aussage, auch wenn sie von Vertretern der Universität Trier präsentiert wird.“ Er nennt die wissenschaftliche Arbeit der beiden Trierer Wissenschaftlerinnen eine „offensichtlich interessegeleitete pseudowissenschaftliche Publikation“ Zu dem Vorwurf, dass AfD-Politiker auch psychologisch geschult werden, sagt Frisch, dass die kommunalen Mandatsträger in vier Schulungszentrum vorbereitet würden. „Selbstverständlich bieten wir in diesem Zusammenhang auch Angebote zur Fortbildung im Bereich Rhetorik und Auftreten in kommunalen Parlamenten an.“ Mit der von den Autoren unterstellten Vermittlung irgendwelcher Strategien zur psychologischen Überwältigung von Menschen habe das allerdings „nicht das Geringste“ zu tun. „Solche Vorwürfe grenzen schon an Verschwörungstheorien und sind jedenfalls im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit unwürdig.“⇥ (wie)