Interview Martin Endreß Trierer Soziologe: Demos richten sich nicht nur gegen die AfD, sondern auch gegen die etablierten Parteien

Nach dem Bericht über ein Treffen radikaler Rechter in Potsdam im vergangenen Jahr gehen seit Wochen Hunderttausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straße. Was treibt die Teilnehmer der Demonstrationen an? Warum verstärkt sich der Protest gegen rechte Tendenzen und gegen Rechtsradikalismus erst jetzt? Darüber sprach unser Redakteur Bernd Wientjes mit Martin Endreß, Soziologe an der Uni Trier.