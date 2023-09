Politikerinnen „Packen wir’s an!“: Trierer SPD-Politikerin Verena Hubertz für einflussreichen Berliner Posten wiedergewählt

Die Trierer Bundestagsabgeordnete Verena Hubertz gehört auch in den nächsten zwei Jahren dem SPD-Fraktionsvorstand ihrer Partei an. Die 35-Jährige wurde am Montagabend als SPD-Fraktionsvize wiedergewählt. Hubertz erhielt 153 von 195 abgegebenen Stimmen der SPD-Abgeordneten. „Packen wir die nächsten 2 Jahre zusammen an!“, kommentierte Hubertz die Wiederwahl auf ihrem Internet-Kanal.