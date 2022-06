Verbraucher : Trierer Stadtwerke: Gasversorgung ist vorerst gesichert (Update)

Die Gasversorgung in Deutschland ist momentan wohl gesichert. Foto: dpa Foto: dpa/Marijan Murat

Trier Der russische Staatskonzern Gazprom will die Gasmengen durch die Ostseeleitung Nord Stream stark verringern. Welche Folgen hat das für die Verbraucher in Deutschland – und in der Region Trier?