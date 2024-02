Studie zur Jugendorganisation der AfD „Es ist erschreckend, wie offen rechtsextreme Positionen vertreten werden“

Bislang stand die Junge Alternative (JA) als Jugendorganisation der AfD in der öffentlichen Wahrnehmung im Schatten der Partei. Spätestens mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts Köln, das die Einstufung der Jungen Alternative als gesichert rechtsextremistisch zulässt, ist die JA ins Rampenlicht gerückt. In einer kürzlich veröffentlichten Studie hat die Politikwissenschaftlerin an der Uni Trier, Anna-Sophie Heinze, die Entwicklung und Rolle der JA in Deutschland untersucht. Unser Redakteur Bernd Wientjes sprach mit der Politikwissenschaftlerin, deren Arbeitsschwerpunkte im Bereich Parteien, Demokratie, radikale und extreme Rechte liegen.