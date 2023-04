Auszeichnung Bundesverdienstkreuz für Peter Adrian

Als einen innovativen Unternehmer, der sich in bewundernswerter Weise für eine gute Zukunft der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz einsetze, das Band in der Großregion stärke und sich nachhaltig für die berufliche Bildung engagiere: So hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer den Trierer Unternehmer Peter Adrian gewürdigt.

27.04.2023, 11:04 Uhr

Foto: dpa/Thomas Frey

Denn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte dem Präsidenten der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) aufgrund seiner Verdienste um die Wirtschaft und die Berufsausbildung das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Peter Adrian sei ein „Macher mit Gestaltungswillen und Veränderungsmut“, lobte die Ministerpräsidentin: Der Bundesverdienstorden sei etwas Besonderes. Er sei die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik Deutschland für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. „Ich bin besonders stolz, wenn jemand aus unserem Bundesland diesen Orden erhält. Denn damit steht rheinland-pfälzisches Engagement im Mittelpunkt, das weit über unsere Landesgrenzen strahlt“, sagte die Ministerpräsidentin.