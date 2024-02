Runder Geburtstag Trierer Weihbischof „Franjo“ Gebert wird 75 – und wer wird jetzt sein Nachfolger?

Franz Josef Gebert mag es nicht, wenn um seine Person großes Aufhebens gemacht wird. Auf die Frage, was er an seinem runden Geburtstag so vorhabe, meinte der Trierer Weihbischof vor fünf Jahren: „Da ist nichts Besonderes geplant. An dem Tag bin ich ganz normal zu Hause.“ Eine Aussage, die zu Gebert passt. Das war an seinem 70. Geburtstag so – und wird auch dieses Mal, an seinem 75. Geburtstag, nicht anders sein. Zeit zum Feiern hat „Franjo“, wie Gebert von Freunden genannt wird, ohnehin nicht: Mit Bischof Stephan Ackermann und seinen beiden Weihbischofskollegen Robert Brahm und Jörg Michael Peters ist Gebert bis Donnerstag bei der Frühjahrsvollversammlung in Augsburg. Und dort dürfte eher der erneut eskalierende Zoff mit Rom thematisch im Vordergrund stehen als der Geburtstag einer der 59 anwesenden Bischöfe.