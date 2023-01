Interview mit Professor Axel Adam-Müller : „Nur noch ein Institut je Bankengruppe“ – Trierer Wirtschaftsprofessor erwartet deutliche Konzentration

Prof. Dr. Axel F.A. Adam-Müller, Jahrgang 1967, hat Volkswirtschaftslehre in Göttingen und Konstanz studiert, 1994 promoviert und in Betriebswirtschaftslehre 2005 in Konstanz habilitiert. Seit 2007 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmensfinanzierung und Kapitalmärkte an der Universität Trier. Er publiziert vor allem zu Aspekten des Risikomanagements. Foto: Universität Trier

Trier Die aktuelle Großfusion der Volksbanken Trier und Eifel ist erst der Anfang: Der Trierer Betriebswirtschaftsprofessor Axel Adam-Müller geht von einem „weiterem, deutlichem“ Konzentrationsprozess aus.

Wie sich die Bankenlandschaft in der Region Trier entwickeln könnte, darüber haben wir mit Betriebswirtschaftsprofessor Axel Adam- Müller gesprochen.

Wie schätzen Sie den Fusionsdruck in der Bankenlandschaft bei Volks- und Raiffeisenbanken sowie Sparkassen ein?

AXEL ADAM-MÜLLER: Der wirtschaftliche Druck, aus kleinen Kreditinstituten größere Einheiten zu formen, besteht seit Jahrzehnten. Dies liegt zum einen an der Kostenstruktur mit relativ hohen Fixkosten. Die in den letzten Jahren verschärfte Bankenregulierung bürdet den Instituten zusätzliche Fixkosten auf, denen keine Erträge gegenüber stehen. Zum anderen ist dieser Druck dadurch bedingt, dass gut diversifiziertes Kreditgeschäft – im Privat- wie im Firmenkundenbereich – bei einer stark regional beschränkten Kreditvergabe kaum möglich ist. Größere Institute können hier bessere Ertrags-Risiko-Profile erreichen. Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass die Zahl der Volks- und Raiffeisenbanken in den letzten zehn Jahren durch Fusionen von über 1.100 auf unter 800 Institute geschrumpft ist. Eine Reihe von Fusionen im Sparkassensektor hat deren Zahl auf etwa 370 reduziert. Von einer weiteren, deutlichen Konzentration ist auszugehen.

Was sind derzeit die größten Herausforderungen?

ADAM-MÜLLER: Im internationalen Vergleich sind deutsche Kreditinstitute wenig profitabel. Dies liegt zum einen daran, dass in manchen Teilen des Bankgeschäfts in Deutschland ein sehr intensiver Wettbewerb herrscht, zum anderen an insgesamt zu hohen Kosten. Im Augenblick ist das wirtschaftliche Umfeld nicht günstig. Hohe Inflationsraten, Rezessionserwartungen, Unsicherheiten bei der Energieversorgung, Personalknappheit und der Umbau zu einer stärker nachhaltigen Wirtschaft erfordern bei Unternehmen wie bei privaten Haushalten teilweise drastische Anpassungen. Eine wichtige Herausforderung für Banken besteht darin, den Kunden hier attraktive Angebote zu machen, die sie bei ihren Anpassungen unterstützen, aber gleichzeitig profitabler zu werden. Ohne eine konsequente Kostenkontrolle ist diese Herausforderung kaum zu meistern. Die steigenden Kreditausfälle, mit denen allgemein für 2023 gerechnet wird, werden voraussichtlich kleinere Institute etwas stärker treffen als größere. Auch der Rückgang bei privaten Immobilienfinanzierungen, bedingt durch stark gestiegene Kreditzinsen, belastet die Erträge.

Was bedeuten Fusionen für Kunden und die Kreditinstitute selbst?

ADAM-MÜLLER: Bestehende Verträge mit Kunden bleiben grundsätzlich erhalten. In welcher Weise sich jedoch die Geschäftspolitik verändert, also künftig eine andere Produktpalette angeboten oder die Preisgestaltung verändert wird, lässt sich nicht allgemein vorhersagen. Im Privatkundengeschäft spielt die intensive Konkurrenz eine wichtige Rolle, auch durch Internetbanken ohne Filialnetz. Für Privatkunden, die nur einfache Produkte nachfragen wie etwa Zahlungsverkehr oder standardisierte Spar- und Wertpapierprodukte, dürfte sich wenig ändern. Im Firmenkundengeschäft ist die Konkurrenzsituation regional differenzierter zu betrachten. Denn Firmenkundengeschäft ist kaum standardisiert, sodass die Nähe zum Kunden, langjährige Geschäftsbeziehungen und kurze Entscheidungswege in der Bank eine größere Rolle spielen. Hier halte ich spürbare Änderungen für eher möglich.Für die Kreditinstitute selbst bergen Fusionen immer ein Synergiepotenzial, also die Chance auf höhere Erträge, geringere Kosten und ein verbessertes Risikomanagement im Kreditbereich. Ob diese Chancen auch genutzt werden, hängt entscheidend davon ab, wie die Bank nach der Fusion geführt wird. Hier erst zeigt sich, ob die Fusion ein wirtschaftlicher Erfolg wird oder nicht. Ohne ein rigides und konsequentes Kostenmanagement, oft auch im Personalbereich, und gegebenenfalls Bereinigungen im Kreditportfolio dürfte es schwierig werden.

Wie sehen Sie den Fusionsdruck etwa für die Region Trier?

ADAM-MÜLLER: Um diesen Druck in einer Region abschätzen zu können, wäre ein detaillierter Blick in die Kostenrechnung der jeweiligen Institute erforderlich. Wir sehen jedoch im genossenschaftlichen Sektor, dass durch Fusionen Einheiten entstehen, die nicht selten eine Bilanzsumme von mehr als 10 Milliarden Euro haben. Zum Vergleich: Die Volksbank Trier eG hatte zum Jahresende 2021 eine Bilanzsumme von unter 2,3 Milliarden Euro, die Volksbank Eifel eG von 1,7 Milliarden Euro, die Raiffeisenbank Mehring-Leiwen eG von nur gut 200 Millionen Euro. Im Sparkassensektor sind die 2021 durch Fusion gebildeten Institute mit im Durchschnitt unter 5 Milliarden Bilanzsumme kleiner. Auch hier der Vergleich: Die Sparkasse Trier hatte eine Bilanzsumme von gut 5 Milliarden Euro, die Sparkasse Mittelmosel von 3 Milliarden Euro., die Kreissparkassen in Birkenfeld und Bitburg-Prüm sind mit 1,8 Milliarden Euro und 1,6 Milliarden Bilanzsumme deutlich kleiner.

Insgesamt ist durchaus vorstellbar, dass jeweils nur ein Institut aus jeder Gruppe im Raum Trier vertreten ist. Meine persönliche Einschätzung ist, dass es dazu kommen wird. Wie viele Fusionsschritte und wie viel Zeit dies braucht, ist offen. Denn ob eine Fusion zustande kommt, hängt neben dem wirtschaftlichen Druck von mindestens drei weiteren Faktoren ab. Erstens braucht es einen passenden Fusionspartner. Die Auswahl ist hier jedoch klein, weil es praktisch immer um direkt benachbarte Vertriebsgebiete und die eigene Bankengruppe geht. (Eine Fusion einer Sparkasse mit einer Volksbank wäre sicherlich oft wirtschaftlich sinnvoll, erforderte aber die Überwindung erheblicher Hürden, allein wegen der verschiedenen Eigentümerstrukturen.) Zweitens setzt eine Fusion die Zustimmung der Eigentümer und Kontrollgremien voraus. Verwaltungsräte von Sparkassen sind vielfach mit Lokalpolitikern besetzt, die nicht immer über vertiefte Kenntnisse im Bankmanagement verfügen und Sparkassen auch für politische Zwecke zu nutzen versuchen. Eine Fusion verändert die Einflussmöglichkeiten der Politik; dies kann die Zustimmung zu einer Fusion erschweren. Drittens sind schwierige Personalfragen zu klären, vor allem die Besetzung des Vorstands, also wer im Vorstand bleibt und wer gehen muss. Diese wichtigen Personalfragen werden oft kontrovers diskutiert und haben schon manche Fusion scheitern lassen oder stark verzögert. Daher laufen die Konsolidierungsprozesse sowohl im Sparkassen- wie im Genossenschaftsbereich meist relativ langsam ab.