Trierer Wissenschaftler in Chile vermisst

Ein Guanako ist am Aussichtspunkt Condor im Nationalpark Torres del Paine zu sehen. Foto: Francisco Negroni/Archiv.

Punta Arenas/Trier Ein Forscher der Universität Trier wird im äußersten Süden von Chile vermisst. Der Geologe habe im Nationalpark Torres del Paine in Patagonien ein Magnetometer reparieren wollen, teilte die Magallanes-Universität mit.

Bei seinem letzten Kontakt per Satellitentelefon mit einer Kollegin habe er von schwierigen Witterungsverhältnissen berichtet. Eine Spezialeinheit der Polizei sucht nun nach dem Forscher.

„Wir sind alle sehr beunruhigt“, sagte am Freitag die Referentin des Fachbereichs Raum- und Umweltwissenschaften an der Uni Trier, Elisabeth Tressel. Der Wissenschaftler sei im Rahmen eines Forschungsprojektes auf Dienstreise gewesen und hätte ihrer Kenntnis nach am Donnerstag seinen Rückflug antreten sollen. „Wir können jetzt nur hoffen, dass er sich aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht melden kann und sich irgendwo im Biwak befindet“, sagte Tressel.