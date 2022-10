Wasserpreise in der Region: Warum gibt es so große Unterschiede? : Darum bezahlen manche Menschen doppelt so viel fürs Trinkwasser wie andere

Die Preise für Trinkwasser in der Region unterscheiden sich teils erheblich (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Analyse Trier/Bitburg/Wittlich/Daun Mehr als zwei Euro in der einen Gemeinde, und gerade mal ein Euro in anderen: Die Preise für einen Kubikmeter Wasser in der Region variieren stark. Wie groß sind die Sprünge und warum ist das so? Eine Analyse.