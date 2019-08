Landwirtschaft : Trockene Äcker bereiten den Bauern in Rheinland-Pfalz Kummer

Trockene Äcker bereiten den Bauern in Rheinland-Pfalz Kummer

Andernach/Wittlich Enttäuschende Weizenernten, schmales Geld fürs Obst und Flächenbrände: Was den Bauern- und Winzerverband bedrückt.

EU, Bund, Land oder Einzelhandel: Wenn die Landwirte des Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau in den vergangenen Jahren ihre Ernte-Bilanz vorstellten, sparten sie oft nicht mit gepfefferter Kritik, welche Umstände ihre Arbeit erschweren. Inzwischen haben die Bauern aber einen neuen Gegner, der keinen Anzug trägt, keine Gesetze erlässt, sie nicht mit frecher Bezahlung düpiert und der doch immer unberechenbarer für die Arbeit auf dem Felde wird – den Klimawandel.

Manfred Zelder, Vizechef des Verbandes, stöhnt auf, wenn er über Hitze und Trockenheit spricht, die in der Region immer neue Rekorde erreichen. Alleine im Juni lag die durchschnittliche Temperatur in Rheinland-Pfalz bei 19,5 Grad – im Dürresommer 2018 waren es vier Grad weniger. 305 Stunden Sonnenschein waren 103 Stunden mehr als im Vorjahr. In der Eifel und im Hunsrück flossen im ganzen Juni 15 Liter Regen pro Quadratmeter – bundesweit war das der Negativrekord, sagen die Winzer. Das hat Folgen.