später lesen Trockene Hitze gefährdet Mais-Ernte FOTO: Roland Weihrauch FOTO: Roland Weihrauch Teilen

Twittern

Teilen



Zum Auftakt einer weiteren heißen Sommerwoche blicken die Bauern in Rheinland-Pfalz besorgt auf ihre Maisfelder. „Wenn die ganze Woche so bleibt, wird es dramatisch“, sagte der Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd, Eberhard Hartelt, am Montag. dpa