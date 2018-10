später lesen Trockener Tag der Deutschen Einheit Teilen

Pünktlich zum Feiertag zeigt sich der Herbst in Rheinland-Pfalz von seiner etwas freundlicheren Seite. Die Temperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Mittwoch bei bis zu 13 Grad im Bergland und bis zu 19 Grad in der Vorderpfalz. dpa