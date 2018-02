später lesen Trockener Wein wird immer beliebter FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Verbraucher greifen zunehmend zu trockenem Wein. Der Anteil an der gesamten qualitätsgeprüften Weinmenge ist im vergangenen Jahr auf 47 Prozent gestiegen, wie das Deutsche Weininstitut (DWI) mit Sitz in Bodenheim in Rheinland-Pfalz am Donnerstag mitteilte. Das sei ein Prozentpunkt mehr gewesen als im Vorjahr - und sieben Prozentpunkte mehr als im Jahr 2010. Der Anteil der halbtrockenen Weine blieb zuletzt konstant, der Anteil der lieblichen Weine sank. dpa