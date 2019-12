Trockenes Wochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Bäume zeichnen sich am Horizont vor bedecktem Himmel ab. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archiv.

Offenbach Zwischen den Jahren bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland überwiegend trocken. Nach einigen Regenschauern am Freitagvormittag bleiben Niederschläge am Wochenende aus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte.

Freitag werden demnach tagsüber Temperaturen von bis zu 8 Grad erreicht, im Bergland maximal 3 Grad. In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen dann unter 0 Grad und es kann glatt auf den Straßen werden.