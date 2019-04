später lesen Trockenheit macht Böden zu schaffen: Regen am Donnerstag Teilen

Twittern

Teilen



Ungewöhnlich hohe Waldbrandgefahr und trockene Ackerböden: In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist es nach Einschätzung von Fachleuten für die Jahreszeit deutlich zu trocken. Allerdings bekommen die beiden Bundesländer am Donnerstagnachmittag voraussichtlich mehr Niederschlag ab als viele andere Teile Deutschlands, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Dienstag vorhersagte. dpa