Trockenheit macht vor allem Rinderhaltern zu schaffen

Kaifenheim Das Gras wird nicht fett, so fehlt das Futter fürs Vieh. Der Bauernverband im nördlichen Rheinland-Pfalz rechnet mit wirtschaftlichen Problemen für Rinderbetriebe. Beim Getreide wird eine leicht unterdurchschnittliche Menge erwartet.

Das dritte Trockenjahr in Folge bereitet den Bauern im Norden von Rheinland-Pfalz große Sorgen. Betriebe mit Rinderhaltung litten darunter, dass der Grünschnitt für das Futter „teilweise katastrophal ausgefallen“ sei, sagte der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, Michael Horper, am Donnerstag in der Eifel-Gemeinde Kaifenheim (Kreis Cochem-Zell). „Im gesamten Frühjahr lag die Niederschlagsmenge um 41 Prozent unter dem langjährigen Mittel.“