Trockenheit schadet Honigernte in Rheinland-Pfalz

Nach einer überdurchschnittlich guten Ernte im Frühjahr hat der trockene Sommer in Rheinland-Pfalz zu einer deutlich schlechteren Honig-Sommerernte geführt. Vor allem hierzulande und in Bayern lägen die Erträge mit jeweils um die 15 Kilo pro Bienenvolk deutlich unter dem Durchschnitt, sagte Christoph Otten vom Fachzentrum Bienen und Imker in Mayen der Deutschen Presse-Agentur. dpa