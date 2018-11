später lesen Trockenheit und Hitze schwächen Bäume im Saarland FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Der extrem trockene und heiße Sommer in diesem Jahr hat dem Wald im Saarland schwer zugesetzt. Unter der Hitze habe besonders die Fichte gelitten, teilte Saarlands Umweltminister Reinhold Jost (SPD) bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts 2018 am Donnerstag in Saarbrücken mit. dpa