Trotz Anstiegs der Arbeitslosigkeit „positive Signale“

Saarbrücken Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz hat sich im Januar zwar leicht erhöht. Die Bundesagentur für Arbeit verweist aber auf einige günstige Entwicklungen.

In Rheinland-Pfalz ist die Arbeitslosigkeit zum Jahresbeginn leicht gestiegen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit waren im Januar 104.600 Frauen und Männer arbeitslos und damit 6200 oder 6,3 Prozent mehr als im Dezember. Im Vergleich zum Vorjahr waren jedoch 21.000 Menschen weniger arbeitslos; das entspricht einem Rückgang von 16,7 Prozent. Auch gegenüber dem Januar vor der Pandemie, also Januar 2020, waren weniger Menschen arbeitslos (minus 2200 oder minus 2,1 Prozent), wie die Agentur am Dienstag weiter mitteilte.