Trotz Corona mehr Organspender in Rheinland-Pfalz

Ein Organspendeausweis, aufgenommen vor dem Modell eines menschlichen Torsos. Foto: Daniel Maurer/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main/Mainz Trotz der Corona-Pandemie ist die Zahl der Organspender bundesweit konstant geblieben - und in Rheinland-Pfalz sogar leicht gestiegen. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte, haben 2020 in Rheinland-Pfalz nach vorläufigen Zahlen 61 Menschen nach dem Tod ein oder mehrere Organe gespendet.

2019 zählte die DSO 49 Organspender. Auch bundesweit blieb die Zahl nahezu konstant.

Im zurückliegenden Jahr konnten den vorläufigen Zahlen zufolge in Rheinland-Pfalz 189 nach dem Tod der Spender („postmortal“) entnommene Organe der internationalen Vermittlungsstelle Eurotransplant zugewiesen werden. 2019 waren 158 Organe weitergegeben wurden. Am häufigsten wurden Nieren gespendet, gefolgt von Lebern, Lungen, Herzen und weiteren Organen.