Gesundheit : Trotz strenger Corona-Maßnahmen: Zahl der Todesfälle durch Krankenhauskeime ist im Land gestiegen

Mangelnde Hygiene ist mit ein Grund, warum es zu Infektionen von Krankenhauspatienten kommt. Foto: dpa Foto: dpa/Patrick Pleul

Exklusiv Trier In Rheinland-Pfalz sind im ersten Jahr der Corona-Pandemie mehr Patienten durch eine Infektion mit Krankenhauskeimen gestorben als in den Jahren zuvor. Und das trotz strenger Hygiene-Vorschriften in den Kliniken. Das geht aus Zahlen der Krankenkasse Barmer hervor, die unserer Redaktion exklusiv vorliegen. Gründe für den Anstieg.