Trotz Hitze weniger Besucher in Freibädern als im Vorjahr

Eine Schülerin springt von einem Sprungbrett ins Schwimmbecken. Foto: Mohssen Assanimoghaddam.

Mainz/Koblenz Freibäder in Rheinland-Pfalz haben zum Ende des meteorologischen Sommers eine positive Saisonbilanz gezogen. Die städtischen Schwimmbäder in Mainz, Trier, Koblenz und Ludwigshafen erreichten nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur aber nicht die Besucherzahlen des Hitzesommers 2018. An eine Verlängerung der Saison wird nicht gedacht, schließlich sagen sich nun auch kühlere Temperaturen und wechselhafteres Wetter an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa