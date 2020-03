Trotz mehr LBM-Stellen kann es Engpässen im Straßenbau geben

Volker Wissing (FDP) spricht bei einem Interview. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Trotz des Stellenaufbaus beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Rheinland-Pfalz kann es wegen des Mangels an Fachpersonal in der Branche zu zwischenzeitlichen Engpässen bei Baumaßnahmen kommen. Das Land habe mit den zusätzlichen Stellen auf die größeren Investitionen in den Straßenbau sowie auf die gestiegenen Anforderungen bei Planungsvorhaben reagiert, teilte das Verkehrsministerium in Mainz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Dennoch können Kapazitätsengpässe auftreten, da insgesamt nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung steht.“ Nennenswert verzögert hätten sich deswegen aber noch keine Bauprojekte.

Waren es Ende 2016 noch 721,5 Planstellen für Ingenieure beim LBM, zählte die Behörde Ende 2019 dann 791,5. Davon waren den Angaben zufolge 60 Planstellen offen und ausgeschrieben, unter anderem wegen des altersbedingten Ausscheidens von Beschäftigten. Im gesamten technischen Bereich des LBM wurden dem Ministerium zufolge seit Ende 2016 insgesamt 187 Stellen neu geschaffen.