später lesen Trotz Protestes verkaufsoffener Sonntag in Bad Kreuznach Teilen

Twittern

Teilen



Die Gewerkschaft Verdi hat den verkaufsoffenen Sonntag am 28. Oktober in Bad Kreuznach nicht verhindern können. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz wies nach Mitteilung vom Donnerstag einen entsprechenden Antrag von Verdi in einem Eilverfahren ab. dpa