Trotz Tiefstand bei Abtreibungen: Kritik an Versorgungslage

Die Zahl von Abtreibungen hat in Rheinland-Pfalz 2017 einen Tiefstand erreicht - die medizinische Versorgungslage für ungewollte Schwangere gerät allerdings in Kritik. Laut Statistischem Bundesamt wurden mehr als ein Viertel der Schwangerschaftsabbrüche bei rheinland-pfälzischen Frauen in anderen Bundesländern wie Saarland und Nordrhein-Westfalen vorgenommen. Dieser Anteil ist größer als in jedem anderen Bundesland. Ein Grund dafür sei eine unzureichende medizinische Versorgung, sagt Markus Bürger, Geschäftsführer des Landesverbandes Rheinland-Pfalz von Pro Familia. dpa