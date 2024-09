Fußball-Bundesliga Trotz Überzahl und Klopp als Fan: Mainz unterliegt Bremen

Die Mainzer, die in der Partie wegen einer Kopfverletzung auf Abwehrspieler Andreas Hanche-Olsen verzichten mussten, hatten zu Beginn der zweiten Halbzeit die Riesenchance zur Führung. Doch Hyun-seok Hong scheiterte aus kurzer Distanz und spitzem Winkel an Zetterer (50.). In der 58. Minute lenkte der 29-Jährige einen gefährlichen Kopfball von Caci über das Tor.