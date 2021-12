Trüber Jahreswechsel in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Ein mit einem Tannenbaum und ein weihnachtlich geschmücktes Boot liegt am Mittelrhein. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Offenbach Zum Jahreswechsel wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaft mit örtlichen Regenschauern. Der Donnerstag beginnt zunächst bedeckt mit etwas Regen oder Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Ab Mittag lasse der Niederschlag von Südwesten her nach. Zeitweise weht ein böiger Wind, im Bergland kann es laut DWD auch einzelne stürmische Böen geben. Dazu werden mit bis zu 12 Grad in der Eifel und bis zu 17 Grad an der Weinstraße milde Temperaturen erwartet.