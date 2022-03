DWD : Trüber Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Sonne kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Offenbach Nach frühlingshaften Temperaturen am Sonntag erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ein trüber Start in die Woche. Am Montag sind Höchstwerte zwischen 11 und 15 Grad zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist meist wolkig bis bedeckt, aber trocken. In der Nacht zum Dienstag erwarten die Meteorologen mehr Wolken und etwas Regen bei Tiefstwerten von 5 bis 0 Grad.

Am Dienstag ist es laut DWD-Vorhersage meist bedeckt und regnerisch mit Werten zwischen 9 und 13 Grad. Auch in der Nacht zum Mittwoch bleibt es bewölkt, örtlich fällt etwas Regen. Später soll es teils aufklaren und es bilden sich Nebelfelder. Die Tiefstwerte liegen laut DWD bei 6 bis 1 Grad, bei längerem Aufklaren ist auch leichter Frost möglich.

© dpa-infocom, dpa:220313-99-501284/3

(dpa)