Trübes und regnerisches Wetter an Rhein, Mosel und Saar FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler

Vor allem trübes und feuchtes Wetter sagt sich für die kommende Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland an. Am Montag dürfte es bei Temperaturen von maximal neun Grad vereinzelt regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. dpa