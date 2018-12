später lesen Trübes Weihnachtswetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Teilen

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland lässt kaum Weihnachtsstimmung aufkommen. Schnee ist demnach nicht in Sicht, auch die Sonne soll sich in den kommenden Tagen kaum zeigen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mitteilte. dpa