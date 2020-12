Trübes Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Ein Baum steht im Nebel auf einem Feld. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Offenbach Gebietsweise kann es am Donnerstagvormittag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland dichten Nebel geben. Teilsweise läge die Sichtweite unter 150 Metern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Im Norden gibt es einzelne Regenschauer, die zum Nachmittag hin abziehen. Dann lockert sich auch der Himmel etwas auf. Die Höchstwerte liegen tagsüber bei 8 bis 12 Grad, in der Nacht fallen die Temperaturen auf 4 bis 1 Grad. Örtlich kann es dann Bodenfrost geben.