Trübes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel

Der Sonntag wird trüb in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Gebietsweise ziehen an Rhein, Mosel und Saar Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Die Meteorologen rechnen mit meist starker Bewölkung, zeitweise auch mit starken Regenfällen. dpa