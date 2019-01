später lesen Trübes Wetter zum Wochenstart FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Twittern

Teilen



Mild, feucht und grau - so werden die kommenden Tage an Rhein, Mosel und Saar. Der Sonntag startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit Wolken und Niederschlägen. dpa