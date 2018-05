später lesen Trümmer fliegen Kleinkind um die Ohren: Schutzengel war da Teilen

Ein 17 Monate altes Kleinkind hat bei einem Autobahnunfall in der Nähe von Bingen einen ungeheuer fleißigen Schutzengel gehabt. Dem Jungen in einer Babyschale wurde kein Haar gekrümmt, als ihm in einem fahrenden Wohnmobil Trümmer um die Ohren flogen. Wie die Autobahnpolizei am Donnerstag mitteilte, war auf der A60 plötzlich und ohne Vorwarnung einer der hinteren Reifen geplatzt. dpa