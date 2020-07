Militär : Menschen in der Eifel geschockt über Abzugspläne des US-Militärs

Spangdahlem Es gibt noch keine konkreten Informationen über die Zukunft der Airbase Spangdahlem. Ein Amerika-Experte sagt: Die Verlagerung von Truppen wird für Trump viel zu teuer.

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump will die F-16-Staffel des 52. Jagdgeschwaders aus Spangdahlem nach Aviano in Italien verlegen. So viel steht fest. Weiter im Dunkeln blieb am Donnerstag jedoch, für wann das geplant ist, wie viele der in der Eifel stationierten Soldaten davon betroffen sind oder was danach aus dem Luftwaffenstützpunkt werden soll. Die Airbase-Pressestelle hatte für den Donnerstag Antworten angekündigt, konnte diese bis Redaktionsschluss dann aber doch nicht liefern.