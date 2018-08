später lesen Türkisch-Unterricht künftig unter staatlicher Aufsicht FOTO: Birgit Reichert FOTO: Birgit Reichert Teilen

Im Saarland wird ab diesem Schuljahr der herkunftssprachliche Unterricht unter Aufsicht des Bildungsministeriums erteilt. Das kündigte Bildungsminister Ulrich Commerçon (SPD) am Mittwoch beim Sommergespräch mit Journalisten in Saarbrücken an. dpa