später lesen Türklinke bewegt sich: Weder Gauner noch Geister als Ursache Teilen

Twittern

Teilen



Weil sich die Klinke ihrer Küchentür wie von Geisterhand bewegte, hat eine 24-jährige Frau im Kreis Kaiserslautern die Polizei gerufen. Die Frau war am Sonntag in ihre Mietwohnung in Enkenbach-Alsenborn gekommen und hatte die sich bewegende Türklinke bemerkt. dpa