Bau Türme, Boden, Entwässerung: Umfangreiche Arbeiten am Dom

Der Zeitplan sehe an dem fast 1000-jährigen romanischen Sakralbau zunächst ab August Gerüstarbeiten vor. Vorgesehen sind unter anderem Klempner- sowie Naturwerkstein- und Restaurierungsarbeiten. Eine Brücke wird die beiden Osttürme während der Maßnahmen verbinden. Im Anschluss an den oberen Bereich des Turmes folgt im nächsten Bauabschnitt der untere Teil des Turmschaftes. In den Folgejahren sollen die Innenflächen und der Nordostturm an die Reihe kommen.