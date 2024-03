Verkehr Tuner-Kontrollen: 60 Autos direkt aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern · Bei Kontrollen von Autoposern und Tunern hat die Polizei in der Westpfalz am Karfreitag über 60 Autos an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen. Die Fahrzeuge waren so umgebaut worden, dass die Betriebserlaubnis nicht mehr galt, wie die Beamten am Freitag mitteilten.

30.03.2024 , 08:42 Uhr

Autofans treffen sich etwa 15 Kilometer hinter der Deutsch-Niederländischen Grenze in der niederländischen Ortschaft Cuijk und nehmen am «Car-Freitag» teil. Foto: Christoph Reichwein/dpa

„Die betroffenen Fahrzeuge durften die Kontrollstelle nicht mehr auf eigener Achse verlassen“, hieß es. Ein junger Porschefahrer, der in provokanter Art und Weise seinen Wagen immer wieder hochtouren ließ, um damit ein lautes Knallen zu erzeugen, müsse mit einer empfindlichen Geldstrafe und einem Punkt in Flensburg rechnen, weil er unnötigen Lärm verursachte. Außerdem seien Geschwindigkeitsverstöße und illegale Fahrmanöver wie Rechtsüberholen oder Wheelies mit einem Motorrad geahndet worden, hieß es von den Beamten. Doch damit nicht genug: In zwei Fällen wurden auch Strafverfahren gegen Prüfer eingeleitet, die Autos eine Fahrzeug-Hauptuntersuchung hatten passieren lassen, obwohl die Wagen erkennbar erhebliche Mängel hatten. © dpa-infocom, dpa:240330-99-510520/2

(dpa)