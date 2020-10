Tunnelportal mit Fehlstellen: Baufehler im Straßenbau

Am Ostportal des Tunnelneubaus der B417 wird weiter gebaut. Foto: Thomas Frey/dpa

Koblenz Immer wieder einmal kommt es zu ärgerlichen Pannen im Straßenbau. Manchmal hilft nur ein Teilabriss. Die Folgen können nervige Staus sein. Mancher kennt das nur zu gut.

Ein neues Tunnelportal im Rhein-Lahn-Kreis muss wieder abgerissen werden, an der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden ist 2015 ein Pfeiler abgesackt: Größere Baufehler im Straßenbau kommen nicht täglich vor, können aber sehr ärgerlich sein. Schäden vor Projektabschluss in Höhe von mindestens 100 000 Euro „treten jährlich Rheinland-Pfalz-weit bei Baumaßnahmen im einstelligen Bereich auf“, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur mit.