Turbulente Debatte zu Demokratie-Erziehung: Kritik an AfD

Adolf Weiland (CDU) lächelt in die Kamera. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild

Mainz In einer Debatte zur Demokratie-Erziehung im rheinland-pfälzischen Landtag ist es am Donnerstagabend zu einem lauten Schlagabtausch gekommen. Dabei wurde die AfD sowohl vom stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden Adolf Weiland als auch dem Grünen-Abgeordneten Daniel Köbler scharf kritisiert.

Weiland fragte in der Diskussion über einen CDU-Antrag den stellvertretenden AfD-Vorsitzenden Michael Frisch, wie dessen „christliche Erziehung zu der identitären Ideologie passt, die zur DNA Ihrer Partei gehört und ohne die Ihre Partei überhaupt nicht denkbar wäre“. Köbler sagte unter Hinweis auf eine Äußerung des AfD-Abgeordneten Matthias Joa auf dem AfD-Parteitag Anfang September in Idar-Oberstein, wer „weltweite Proteste gegen eine ausufernde Polizeigewalt in den USA als Schuldkult um einen drogenabhängigen Afroamerikaner bezeichnet, der hat sich nicht nur rassistisch geäußert, der ist ein Rassist“.