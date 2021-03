TV-Duell: Streit über richtigen Kurs in der Corona-Pandemie

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat im TV-Duell am Freitagabend Vorwürfe von CDU-Herausforderer Christian Baldauf zur Corona-Impfstrategie der Landesregierung zurückgewiesen.

„Der Erfolg hat unserer Impfstrategie recht gegeben“, sagte sie in der SWR-Sendung rund eine Woche vor der Landtagswahl am 14. März. Rheinland-Pfalz stehe beim Impfen deutschlandweit an der Spitze.