TV-Produzent Hofmann versteht Ruf der Kunst nach Hilfe

Worms TV-Produzent Nico Hofmann („Unsere Mütter, unsere Väter“) kann die Forderungen der freien Kunst- und Kulturszene nach staatlicher Hilfe in der Corona-Krise nachvollziehen. „Ich war auch jahrelang selbstständig und verstehe das“, sagte der Geschäftsführer des Filmunternehmens UFA.

„Aber das Problem, das Sie fast überall haben: Wer spricht für die Gruppe? Wer ist der Mensch, der die Forderungen bündelt? Im Bereich der freien Kunst und Kultur ist das wesentlich schwieriger als etwa beim Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbe“, sagte Hofmann. Die freie Kunst- und Kulturszene sei dringend aufgefordert, sich mit ihren Forderungen zu positionieren. „Und zwar sehr stark über ihre Verbände. Das fehlt im Moment in vielen Bereichen.“ Es gehe mehr denn je darum, mit einer Stimme zu sprechen.

Er sei relativ vernetzt in die medizinische Szene in Deutschland, meinte Hofmann. „Auch, weil wir die Serie „Charité“ produziert haben.“ Er nehme die Corona-Pandemie sehr ernst. „Ich gehöre nicht zu den Menschen, die der Meinung sind: Alles ist vorbei, und wir können schon lockern.“ Deshalb habe er sich als Intendant der Nibelungen-Festspiele in Worms zwar schweren Herzens, aber eindeutig für eine Verschiebung der diesjährigen Veranstaltung ausgesprochen. „Unter medizinischen Gesichtspunkten gab es gar keine andere Wahl als die Absage“, sagte der 60-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.